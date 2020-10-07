Минобразования Татарстана заявило, что школы не собираются переводить на «удаленку»

Минобразования Татарстана заявило, что нет никаких предпосылок для перехода на «удаленку». Образовательный процесс в республике продолжается в обычном режиме.

Сейчас в Татарстане на карантин закрыто 11 классов в 8 школах Казани. Полностью закрытых на карантин школ нет.

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Минобразования РТ и Роспотребнадзор ежедневно отслеживают, какое количество детей уходят на дистанционный формат обучения в связи с простудными заболеваниями, сообщает пресс-служба ведомства.

Осенние каникулы планируются в штатном режиме традиционно со 2 по 8 ноября.

Ранее татарстанские учителя рассказали «Реальному времени» о своем отношении к «дистанционке».