В Казани возбудили уголовное дело по факту блокировки дороги

В Казани Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту самовольной блокировки проезда в поселок Татваленка в Приволжском районе.



В июле единственная автомобильная дорога была самовольно заблокирована. В результате люди оказались отрезаны от цивилизованного мира, до них не могут добраться службы экстренной помощи. А одной из жительниц поселка и вовсе вовремя не была оказана медицинская помощь, поскольку машина скорой помощи не смогла доехать.

Следователи провели доследственную проверку, по результатам возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

realnoevremya.ru



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

«Реальное время» подробно рассказывало об этой ситуации в конце сентября.