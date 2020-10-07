В Казани возбудили уголовное дело по факту блокировки дороги
В Казани Следственный комитет РФ по РТ возбудил уголовное дело по факту самовольной блокировки проезда в поселок Татваленка в Приволжском районе.
В июле единственная автомобильная дорога была самовольно заблокирована. В результате люди оказались отрезаны от цивилизованного мира, до них не могут добраться службы экстренной помощи. А одной из жительниц поселка и вовсе вовремя не была оказана медицинская помощь, поскольку машина скорой помощи не смогла доехать.
Следователи провели доследственную проверку, по результатам возбудили уголовное дело по статье ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.
«Реальное время» подробно рассказывало об этой ситуации в конце сентября.ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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