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Следком начал доследственную проверку по факту схода с рельсов трамвая в Казани

20:37, 07.10.2020
Следком начал доследственную проверку по факту схода с рельсов трамвая в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет РФ по РТ начал доследственную проверку по факту съехавшего с рельсов трамвая.

Транспорт сошел с рельсов, протаранил машины и сшиб электрические опоры. В результате случившегося пострадали два человека. По данным очевидцев, возможной причиной могли стать старые рельсы.

Сейчас проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

«Реальное время» пообщалось с очевидцами аварии и выяснило все подробности случившегося.

ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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