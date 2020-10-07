Владельцы «Старого амбара» объяснили продажу трактиров в Казани

Фото: realnoevremya.ru Ирина Плотникова

Владельцы известной татарстанской сети трактиров «Старый амбар» после выхода статьи «Реального времени» о продаже активов прокомментировали свое решение избавиться от части площадей.

— Изначально целью размещения объявлений было узнать рыночную стоимость этих объектов на случай, если решим продать. Покупатели нашлись, помещения удалось оценить. Сейчас в Казани работают семь точек сети. Будут ли выставлены какие-то объекты на продажу — покажет время, — сообщил маркетолог сети народных трактиров «Старый амбар» Кирилл Максимов.

По его словам, деньги понадобятся для дальнейшего развития бизнеса и открытия новых ресторанов. Другая причина — большой размер помещений:

— У нас заведения-стадионы, на которых можно дни города проводить. Очень большие площади. Их довольно сложно обслуживать. В выходные дни может быть полная посадка, а в будние дни такое количество посадочных мест избыточно. Возможно, будем оптимизировать.

Максимов уточнил, что все трактиры работают под управлением компании, ресторанов по франшизе нет. Также рассказал о новом формате заведения в Нижнекамске — лофт-крафт баре BG, который, возможно, будет реализован и в Казани, «но пока нельзя назвать это конкретным планом».