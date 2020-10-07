Нидерланды и Великобритания решили поддержать антироссийские санкции по делу Навального

Амстердам поддержит введение санкций против России в связи с возможным отравлением оппозиционера Алексея Навального, в организме которого эксперты Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

wikimedia.org на фото — Стеф Блок



Глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что страна вместе со своими партнерами будет добиваться введения антироссийских санкции, пишет ТАСС. Рааб назвал бесспорными доказательства применения вещества из группы «Новичок» против Навального и обвинил российские власти в том, что они не предпринимали «реальных попыток» расследовать обстоятельства «этого покушения».

flickr.com на фото — Доминик Рааб

Сегодня СМИ сообщили, что власти Франции и Германии готовят пакет санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничительные меры могут затронуть представителей ГРУ.

