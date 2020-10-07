Сход трамвая с рельсов в Казани попал на видео

Фото: realnoevremya.ru Дарья Пинегина

Сегодня в Казани на улице Технической трамвай сошел с рельсов. Происшествие случилось недалеко от площади Вахитова.

Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, у трамвая возникли неполадки с тормозами, он задел несколько «газелек», снес столбы и остановился.

Telegram-канал Baza опубликовал видео случившегося.

На месте аварии образовалась пробка.