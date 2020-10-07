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Происшествия

Сход трамвая с рельсов в Казани попал на видео

18:45, 07.10.2020
Сход трамвая с рельсов в Казани попал на видео
Фото: realnoevremya.ru Дарья Пинегина

Сегодня в Казани на улице Технической трамвай сошел с рельсов. Происшествие случилось недалеко от площади Вахитова.

Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, у трамвая возникли неполадки с тормозами, он задел несколько «газелек», снес столбы и остановился.

Telegram-канал Baza опубликовал видео случившегося.

На месте аварии образовалась пробка.

ПроисшествияБизнесТранспортОбщество Татарстан
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