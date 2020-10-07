«Старый амбар» сворачивает сеть в Татарстане

Связанный с уважаемой в Татарстане семьей оператор сети трактиров выставил на продажу пять заведений в Казани

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», владелец известной татарстанской сети трактиров «Старый амбар» выставил на продажу за 240 млн рублей сразу четыре своих заведения в Казани, а точнее их площади. Здание с еще одной точкой на проспекте Победы к настоящему моменту продано. Финансовых проблем у ресторанов до 2020 года не было, однако игроки рынка и брокеры предполагают, что продажа вызвана рядом причин: решением оптимизации ненужных в условиях пандемии больших площадей, ростом долговой нагрузки и перераспределением активов для покупки новых. В то же время, спрос на помещения общепита сейчас заметно сократился, и продавцы готовы делать скидки.



«Старый амбар» продает площади



В Казани бенефициары «Старого амбара» избавляются от собственных зданий, где работают их заведения, причем некоторые из них находятся в достаточно топовых локациях. Как выяснила газета «Реальное время», речь идет о трактирах в центре города, в Ново-Савиновском и Кировском районах.

За помещение с рестораном на Чуйкова, 23в общей площадью 650 кв. м и назначением «кафе, магазин, пекарня, продуктовый магазин, ресторан, услуги» собственник Ильфат Гималтдинов запросил 52 млн рублей. Здание записано на одну из фирм бизнесмена — ООО «Трапеза-12», при этом половиной компании владеет Наиля Метшина, супруга мэра Нижнекамска.



Ресторан на Ямашева, 17 площадью 380 кв. м предлагается, как помещение для арендного бизнеса, за 45,6 млн рублей. Точка на балансе другой фирмы Гималтдинова — ООО «Старый амбар-14», где он является уже единоличным собственником. Продавец уверяет, что окупаемость составит 8-9 лет.



Третий трактир на Фрунзе, 5 площадью 630 кв. м должен окупиться за 10 лет — его продают за 49,5 млн рублей. И, наконец, самый большой «лот» — «Старый амбар» в центре Казани на Спартаковской, 2 общей площадью 930 кв. м. Ресторан реализуется за 92 млн рублей.



Трактир на Фрунзе, 5 площадью 630 кв. м должен окупиться за 10 лет — его продают за 49,5 млн рублей. Фото kidsreview.ru

Таким образом, четыре своих актива Гималтдинов оценил в 240 млн рублей. Конечно, продаются только помещения, а не сам бизнес, значит трактиры на условиях аренды могут и дальше работать по этим адресам, но диктовать условия ресторатору будет уже новый собственник зданий.

Финансовых проблем у ресторанов до 2020 года не было

«Старый амбар» — одна из старейших сетей на рынке общепита Татарстана. Она зародилась в Нижнекамске в начале 2000-х годов и насчитывает до 15 трактиров в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске (считается, что в трактире этого города любят отдыхать местные чиновники и бизнесмены), Альметьевске, Бугульме и Йошкар-Оле. Посетителей заведений кормят, но в основном поят.



Общая выручка компании до кризиса превышала 350 млн рублей. В прошлом году ресторан на Чуйкова принес своим владельцам прибыль в 6,6 млн рублей: она выросла в три раза за 3 года, хотя этот показатель уступает рекордным 12,4 млн рублей в 2015 году. Оборот трактира снизился с 2017 по 2019 годы лишь на 7 млн рублей, составив 37 млн.



Снижался, но не критично, и оборот трактира «Старый амбар» на Ямашева, 17: если в 2016—2018 годах выручка превышала 70 млн рублей, то прошлый год ресторан закрыл с оборотом в 59,6 млн рублей и чистой прибылью 6,4 млн.

Общая выручка компании до кризиса превышала 350 млн рублей. Фото tripadvisor.ru

Собственник оптимизирует площади, вероятно, из-за долгов

Связаться с Ильфатом Гималтдиновым напрямую не удалось, телефоны его фирм молчат. Трактиры продаются через «Агентство регионального развития», его руководитель Ильшат Хамитов на просьбу переговорить с собственником или прокомментировать его решение о продаже поначалу ответил отказом. Однако позднее перезвонил, отметив, что хотя и не может говорить конкретно о ситуации со «Старым амбаром», дал понять следующее:

— Иногда собственнику нужно перераспределить свои активы: забрать деньги из одного бизнеса, чтобы купить что-то другое, либо открыть что-либо новое. Для этого необходимо аккумулировать необходимое количество денег. Снижение спроса на рынке ресторанных помещений действительно отмечаем — раньше, до пандемии, было больше запросов по общепиту. Но цены при этом [относительно марта прошлого года] вниз все-таки не пошли.

Примечательно, что пятый трактир, выставленный на торги в Казани, Гималтдинов уже продал. Один из брокеров на условиях анонимности сообщил «Реальному времени», что это «Старый амбар» на проспекте Победы. По его мнению, причина продажи — в высокой долговой нагрузке. Сказалась, скорее всего, и пандемия коронавируса: «Люди продают часть активов, чтобы сохранить в безопасности сам бизнес».



Что касается другого продаваемого объекта в Кировском районе, оказалось, что трактир здесь уже не работает:

— С объектом «Старый амбар» на ул. Фрунзе — проблема, его закрыли из-за незаконной реконструкции (раньше там был «Центр клубной жизни»), и ресторан оттуда уже съехал. И пока вопрос не решится с демонтажом незаконных конструкций — объект открыться не сможет. Самый топовый объект, выставленный на продажу — на Ямашева. На него очень большой спрос, есть уже желающие его купить. Но продавец все же часть помещений на Ямашева хочет оставить себе, просто оптимизируя свои площади, — пояснил собеседник издания.

Пятый трактир, выставленный на торги в Казани, Гималтдинов уже продал. Фото tomesto.ru

Продавцы готовы на большие скидки

Стабилизацию цен на рынке коммерческой недвижимости на докризисном уровне подтверждает и Диана Нургалиева, экс-директор «Агентства регионального развития», которая сегодня представляет компанию DiGroup. Хотя эксперт и признает, что в период пандемии ресторанный бизнес оказался одной из самых пострадавших отраслей:

— На сегодняшний день цены на помещения общепита в топовых локациях не упали. А сами помещения можно рассматривать как помещения свободного назначения. Помещения «Старого амбара» могут быть проданы, но по меньшей стоимости, — считает Диана Нургалиева.

Цены на свободные помещения пока остаются без изменений, да и спрос на них, хоть и сниженный, есть, подтвердила в разговоре с корреспондентом «Реального времени» глава ассоциации рестораторов Татарстана Галина Шарафутдинова. Связано это, по ее словам, с финансовой составляющей: «сейчас меньше свободной денежной массы». В тоже время для кого-то это представляет возможность приобрести готовое в техническом плане помещение под общепит по более низкой стоимости.



— Впрочем, могу сказать, что некоторые предприниматели, выставляющие свои помещения или готовый бизнес на продажу, сегодня в момент начала переговоров идут на существенные скидки, — отметила она.

«Бизнес-модель «Старого амбара» — наиболее пострадала»

Галина Шарафутдинова при этом прямо не связывает массовую распродажу трактиров «Старый амбар» с коронакризисом и ограничениями Роспотребнадзора. Обращает внимание на то, что на протяжении всего времени, независимо от пандемии или чего-либо другого, на рынке всегда было и есть высокое предложение помещений общепита: «Авито» как пестрело подобными объявлениями за год до пандемии и за 2 года до нее, так и продолжает пестреть».

— Каждый предприниматель в определенное время проходит стадию рекапитализации, узнает стоимость своих активов, либо меняет профиль бизнеса, — полагает она, подтверждая версию главы АРР.

Казанский предприниматель Мурат Ахмеров, владелец консалтинговой компании «A-Development, уверен, что продажи вызваны высокой банковской нагрузкой и резким падением оборотов сети «Старый амбар». С Ахмеровым согласен и Юрий Чикиров, генеральный директор АН «АСК Недвижимость»: большие площади в коронавирусное время стали не нужны.



— Не секрет, что ресторанная отрасль пострадала больше всего в период пандемии, многие рестораторы в спешном порядке начали трансформировать свои бизнес-процессы, в том числе и с вовлечением dark kitchen, кухнями с блюдами навынос и доставку. А учитывая нехватку оборота по посадочным местам в силу ограничений Роспотребнадзора — большие площади оказываются либо избыточными, либо просто недозагружаются. И я предполагаю, что бизнес-модель «Старого амбара» — наиболее пострадала, так как у них были достаточно большие площади.

— Вероятно, собственники «Старого амбара» не видят перспектив своего бизнеса, не видят и перспективы в его реформе. По большому счету, любой ресторан живет 4-5 лет и требует регулярных серьезных вложений в реконцепцию, ремонт, ребрендинг и превращение в новый формат. Жизнь быстро меняется: вчера ресторан казался интересным, но потом он быстро устаревает и надоедает [клиентам] — особенно если это не сопряжено с очень вкусной кухней. Задача же ресторана состоит в том, чтобы клиент возвращался. А в ситуации когда клиентов мало — экономики никакой нет , — резюмирует Юрий Чикиров.

В то же время Чикиров полагает, что спрос на выставленные «Старые амбары» будет зависеть от того, как продаются помещения, и насколько последние — универсальны. Если, к примеру, помещения строго заточены под рестораны, то они потребуют от предполагаемого покупателя больших вложений по демонтажу, чтобы перевести помещения в другой вид деятельности — объем недвижимости будет очень специализированным и найти на него другой формат будет непросто:



— Если же это универсальный объект недвижимости, по локации, где хороший трафик, то стоимость переделки не так сильно затронет потенциального покупателя или инвестора, который понимает, что объект можно будет легко трансформировать в другую концепцию и вид деятельность, в ретейл или аптеки (которые сегодня по понятным причинам выстреливают), — заключил он.