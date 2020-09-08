Главное о коронавирусе на 8 сентября: ВОЗ призывает готовиться к новой пандемии, вакцину ждут в Татарстане

«Коронавирусная» стабильность

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 24 новых случая коронавируса, из них два — завозные, остальные — контактные. Шесть человек госпитализированы, 18 пациентов получают лечение на дому.



В Казани зарегистрировано девять новых случаев заражения, в Нурлатском районе — три. Всего на 8 сентября в Татарстане зафиксировано 6 718 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 5 547 человек, в том числе 15 за минувшие сутки. За весь период умерли 64 человека.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина оценила обстановку с коронавирусной инфекцией в республике как стабильную.



Перед входом в одну из школ Казани образовалась огромная очередь, в которой не соблюдают социальную дистанцию и масочный режим.



Вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ноябре, но прививать ею будут только группы риска, в первую очередь медицинских работников.



Из-за пандемии COVID-19 туристическая отрасль Татарстана потеряла примерно 2,5 млрд рублей: объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за 6 месяцев составил всего 4 млрд рублей и упал на 38% по сравнению с прошлым годом.

В Татарстане создали безопасную для человека ультрафиолетовую лампу, убивающую коронавирус.

Фото: пресс-служба Robots Can Dream

В Роспотребнадзоре по Татарстану сообщили, что в республике ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19.



«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано»

За последние сутки в России выявлено 5 099 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 772 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 035 789 человек, а выздоровевших — до 850 049 человек.



Зафиксировано 122 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 17 993 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 38,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 202 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 205,8 тыс. человек.

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанную центром Гамалеи, выпустили в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы.

12 туристов из России заразились COVID-19 в Турции: двое изолированы в больнице, десять — в гостинице.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась: «Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано».



В Санкт-Петербурге за неразмещение результатов теста на коронавирус на сайте госуслуг выписали первый в России штраф. Он составил 15 тыс. рублей.

Из-за массового заражения COVID-19 брянских футболистов матч 8-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится.

Фото vk.com/fcdynamobryansk

Росздравнадзор выявил, что ряд российских больниц предоставляли неточную статистику по летальным исходам от коронавируса. В Минздраве России заявили, что эти данные были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций, а не по результатам анализа статистических данных по стране.



В Совфеде предложили ввести в условиях пандемии COVID-19 в России базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

По мнению аналитиков, из-за укрепления американской валюты на мировом рынке на фоне опасений начала второй волны коронавируса курс доллара останется в диапазоне 75—77 рублей за доллар.



В результате применения российского препарата из бычьих легких (сурфактант-БЛ) среди тяжелобольных пациентов с коронавирусом смертность снизилась в пять раз.

В России после завершения испытаний разработают облегченную версию вакцины от COVID-19.

Коронавирус — не последняя пандемия

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 27 342 332 человека, 892 721 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (6 301 321). На второй строчке — Индия (4 280 422), на третьей — Бразилия (4 147 794). Россия на четвертом месте (1 027 334), на пятом — Перу (689 977).



Больше всего смертей зафиксировано в США (189 215). За ними следуют Бразилия (126 960), Индия (72 775), Мексика (67 781) и Великобритания (41 643).

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус призвал человечество готовиться к новой пандемии.

В Интерполе выявили,что пандемия COVID-19 привела к росту числа преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних.



Япония закупит вакцину от коронавируса на 671,4 млрд иен ($6,3 млрд). Страна уже заключила предварительные контракты с компаниями из США и Великобритании.

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена за антивакцинную риторику, заявив, что «это политическая ложь, они скажут что угодно».

В связи с усилением мер по противодействию пандемии COVID-19 в общественном транспорте Турции будет запрещен проезд стоя.

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом.

Фото soccernews.ru

Специалисты из США утверждают, что вероятность подхватить COVID-19 в самолете не столь высока, как многие думают.

Власти и волонтеры в некоторых провинциях Индонезии помещали нарушителей масочного режима в катафалки и бутафорские гробы.

В США ученые с помощью суперкомпьютера Summit установили, что коронавирус — заболевание сердечно-сосудистой системы. Машина проанализировала примерно 2.5 млрд генных комбинаций.



Татьяна Демина