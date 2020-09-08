Стало известно, сколько российских туристов заразились COVID-19 в Турции

Двенадцать российских туристов подхватили новую коронавирусную инфекцию в Турции. Как рассказал чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов, двое заболевших находятся в больнице.

«Из тех наших туристов, которые заболели, их 12 человек <…>, двое находятся в больнице, десять находятся в изоляции в гостинице», — сказал Ерхов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат посоветовал отдыхающим соблюдать правила профилактики и оформить страховку, покрывающую возможное заболевание коронавирусом. У одного из заболевших такой страховки не оказалось.



Ранее туроператоры рассказали, что делать при обнаружении COVID-19 на отдыхе за границей.

