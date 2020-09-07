Мурашко о коронавирусе: «Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эпидемия коронавируса в стране еще не закончилась. Об этом сообщает ТАСС.

«Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано», — отметил министр на суперфинале конкурса «Лидеры России».

Мурашко отметил, что в период пандемии в кратчайшие сроки было перепрофилировано примерно 180 тыс. коек, созданы федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры и для оказания помощи больным обучены более 1,5 млн медработников.

Ранее в Минздраве России отметили, что возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в стране.