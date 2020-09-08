Очевидцы засняли очереди в казанскую школу

В Казани перед входом в школу образовалась огромная очередь. На это пожаловались пользователи соцсетей.

По их данным, столпотворение наблюдается на входе в 180-ую школу. На видео видно, как возле учебного заведения, на крыльце стоят родители. Никто в очереди не соблюдает социальную дистанцию и находится без маски.

Автор видео задается вопросом, что же будет, когда наступят холода: «Мерзнуть детям стоять?".

На прошлой неделе в одной из школ Набережных Челнов из-за измерения температуры образовалась очередь из младшеклассников и их родителей. В Минпросвещения РФ признали, что столпотворение возле учебных заведений стало главной проблемой школ в период пандемии.

