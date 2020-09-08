В Татарстане реализовали туристические услуги на 4 млрд рублей

В Татарстане объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг за 6 месяцев составил всего 4 млрд рублей и упал на 38% по сравнению с прошлым годом.

Это самый минимальный показатель туристической отрасли Татарстана за последние годы. В январе—июне 2019-го доход составил 6,6 млрд рублей, по данным портала «Открытый Татарстан».

Так, по причине пандемии коронавируса туристическая отрасль Татарстана недосчиталась около 2,5 млрд рублей.

По данным президента Ассоциации турагентств Татарстана, гендиректора туристического агентства «Персона грата» Рамиля Мифтахова, с рынка Казани ушли минимум 30% туркомпаний.

Подробнее о том, как туроператоры Татарстана переживают кризис из-за пандемии коронавируса, — в материале «Реального времени».

