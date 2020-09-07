В Татарстане создали УФ-лампу, убивающую коронавирус

Фото: пресс-служба Robots Can Dream

В татарстанском дизайн-бюро Robots Can Dream разработали безопасную для человека ультрафиолетовую лампу, дезинфицирующую воздух и освещающую поверхность. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам разработчиков лампы, они опирались на исследования ученых, которые установили, что под воздействием УФ-спектра ДНК вируса COVID-19 повреждается так, что он больше не может воспроизводиться и умирает.

«Технология очень свежая, как и исследования по такому безопасному ультрафиолету. Сейчас мы работаем над получением сертификации у Роспотребнадзора», — отметили в дизайн-бюро.



В лампе используется ультрафиолетовый источник света с частотой 222 нм, которая эффективна для дезинфекции и безопасна для человека. Испытание изобретения прошли 20 добровольцев, ни у кого их них не обнаружили повреждений кожи. Безопасность излучения новинки подтвердили и в КНИТУ-КАИ.

УФ-лампы компания планирует внедрить в использование в ретейловых магазинах, банках и такси. Площадь воздействия устройства — лист А4. Также разработана версия для такси.

Robots Can Dream уже имеет три рабочих прототипа. После разрешения на использование запустят пилот на 50 устройств.

Напомним, что глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.

