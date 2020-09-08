Российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот

Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, выпустили в гражданский оборот.

В ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы. В Минздраве России отметили, что вакцина прошла все необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Вчера замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что в этом году массовой вакцинации от COVID-19 не будет. Препарат поступит в республику в ноябре, прививать будут только группы риска и медиков.

