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Российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот

06:15, 08.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Российскую вакцину от коронавируса выпустили в гражданский оборот
Фото: minzdrav.gov.ru

Первую партию вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, выпустили в гражданский оборот.

В ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы. В Минздраве России отметили, что вакцина прошла все необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.

Вчера замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков сообщил, что в этом году массовой вакцинации от COVID-19 не будет. Препарат поступит в республику в ноябре, прививать будут только группы риска и медиков.

ОбществоМедицина
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