Новости спорта

17:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Матч «Нефтехимика» против брянского «Динамо» отменен из-за коронавируса

16:08, 07.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Матч «Нефтехимика» против брянского «Динамо» отменен из-за коронавируса
Фото: vk.com/fcdynamobryansk

Матч 8-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Лига уже уведомила клубы об отмене поединка.

Причиной такого решения послужило массовое заражение коронавирусной инфекцией в составе брянского клуба. Представители «Динамо» ушли на карантин, и провести игру в ранее оговоренные сроки не получится.

Вероятнее всего, по итогам тура ФНЛ засчитает техническое поражение брянскому клубу за неявку на матч.

Ранее, в 7-м туре, был отменен другой матч «Динамо» — против «Спартака-2».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем