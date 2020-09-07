Матч «Нефтехимика» против брянского «Динамо» отменен из-за коронавируса

Матч 8-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между брянским «Динамо» и «Нефтехимиком» не состоится. Лига уже уведомила клубы об отмене поединка.

Причиной такого решения послужило массовое заражение коронавирусной инфекцией в составе брянского клуба. Представители «Динамо» ушли на карантин, и провести игру в ранее оговоренные сроки не получится.

Вероятнее всего, по итогам тура ФНЛ засчитает техническое поражение брянскому клубу за неявку на матч.

Ранее, в 7-м туре, был отменен другой матч «Динамо» — против «Спартака-2».