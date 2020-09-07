Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 77 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс Банка» Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 75—77 рублей за доллар.

Основными ключевыми факторами, которые будут влиять на курс рубля на текущей неделе, являются:

укрепление американской валюты на мировом рынке на фоне опасений о начале второй волны распространения коронавируса, в частности, в европейских странах;

умеренное давление на отечественную валюту оказывает геополитическая обстановка вокруг Белоруссии;

сохранение низкого интереса нерезидентов к российским ОФЗ.

Ожидается, что это окажет влияние на все мировые рынки, и на рубль в том числе.