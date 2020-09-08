Мурашко разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса
В Минздраве прокомментировали сообщение Росздравнадзора о том, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.
«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения подчеркнул, что учет летальных случаев и определение точных причин смерти проводится с требованиями Международной статистической классификации болезней. Увеличение смертности связано как с инфекцией, так и с декомпенсацией хронических заболеваний, где коронавирус способствовал более тяжелому течению, передает «РИА Новости».
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.
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