Мурашко разъяснил данные Росздравнадзора о смертности от коронавируса

В Минздраве прокомментировали сообщение Росздравнадзора о том, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.



«Данные, озвученные руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой относительно особенностей кодирования причин смерти, не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций», — цитирует Мурашко пресс-служба Минздрава.

Министр здравоохранения подчеркнул, что учет летальных случаев и определение точных причин смерти проводится с требованиями Международной статистической классификации болезней. Увеличение смертности связано как с инфекцией, так и с декомпенсацией хронических заболеваний, где коронавирус способствовал более тяжелому течению, передает «РИА Новости».

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что ряд больниц предоставляли неточную статистику по смертности от коронавируса.

