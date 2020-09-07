Роспотребнадзор Татарстана: ни одного случая COVID-19 в учебных заведениях республики не выявлено

В Татарстане ни у школьников, ни у студентов, ни у персонала учебных заведений не выявлен ни один случай заболевания COVID-19, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

В случае выявления коронавируса вопрос будет решаться индивидуально, с учетом, например, того, когда ребенок последний раз посещал школу. Единого алгоритма на этот случай нет, но в любом случае ребенка или заболевшего учителя изолируют, за контактами установят медицинское наблюдение.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков уточнил, что увеличения обращений в детский «ковидный» госпиталь не фиксируется.

Авдонина добавила, что сейчас проводятся проверки школ параллельно с проверкой готовности участков к предстоящему голосованию. Грубых нарушений сотрудники Роспотребнадзора не выявили. Среди нареканий: несвоевременно добавили санитайзер в дозатор, не совсем правильно организовали генеральную уборку. Но эти нарушения устраняются в ходе проверок.



Сегодня стало известно, что в трех школах Башкирии старшеклассники заразились COVID-19, из-за этого 323 ученика были переведены на дистанционку.

