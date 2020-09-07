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В России выписали первый штраф за непредоставление отрицательного теста на COVID-19

17:40, 07.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выписали первый штраф за непредоставление отрицательного теста на COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Санкт-Петербурге выписали первый в России штраф за неразмещение результатов теста на коронавирусную инфекцию на сайте госуслуг.

Как сообщается на сайте регионального Ропотребнадзора, штраф в размере 15 тысяч рублей назначен решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга. Гражданин не исполнил обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию в ЕПГУ.

Ранее в татарстанском Роспотребнадзоре предупредили об ответственности за непредоставление результата теста на коронавирусную инфекцию.

Общество Татарстан
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