В России выписали первый штраф за непредоставление отрицательного теста на COVID-19

В Санкт-Петербурге выписали первый в России штраф за неразмещение результатов теста на коронавирусную инфекцию на сайте госуслуг.

Как сообщается на сайте регионального Ропотребнадзора, штраф в размере 15 тысяч рублей назначен решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга. Гражданин не исполнил обязательств по своевременному предоставлению информации о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию в ЕПГУ.

Ранее в татарстанском Роспотребнадзоре предупредили об ответственности за непредоставление результата теста на коронавирусную инфекцию.

