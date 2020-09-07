В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что человечество должно готовиться к новой пандемии.

В организации уверены, что пандемия коронавируса не последняя в жизни человечества.

«История учит нас тому, что вспышки пандемии — это часть жизни. Но когда придет новая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней лучше, чем в этот раз»,— заявил Гебрейесус изданию Reuters (цитатата по «Коммерсанту»).



Напомним, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года.