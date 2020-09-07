В ВОЗ призвали готовиться к новой пандемии
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что человечество должно готовиться к новой пандемии.
В организации уверены, что пандемия коронавируса не последняя в жизни человечества.
«История учит нас тому, что вспышки пандемии — это часть жизни. Но когда придет новая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней лучше, чем в этот раз»,— заявил Гебрейесус изданию Reuters (цитатата по «Коммерсанту»).
Напомним, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года.
Справка
Пандемия — сильная эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира В список известных пандемий входят грипп, чума, малярия, холера, туберкулез, ВИЧ и т. д.
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