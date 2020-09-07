В Совфеде предложили ввести дополнительное пособие для безработных

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направит помощнику президента РФ Максиму Орешкину письмо с предложением о введении в условиях пандемии COVID-19 в России базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице, сообщает ТАСС.



По словам Кутепова, пособия по безработице в период острой фазы коронавируса были повышены до прожиточного минимума, но не всем зарегистрированным в службах занятости безработным: «Даже с учетом дополнительных выплат на несовершеннолетних детей в семьях безработных и других выплат домохозяйствам, все они не позволили компенсировать им утраченные доходы и поддержать достаточный уровень жизни».

Сенатор утверждает, что для удовлетворения потребностей безработных с учетом семейной нагрузки, нужно выплачивать им пособие в размере не менее трех прожиточных минимумов. Годовые расходы на содержание зарегистрированных безработных составят 2,183 трлн рублей. По версии минтрудсоцзащиты РФ, к концу 2020 года ожидается до 5,5—6 млн безработных.

Кутепов предлагает начать программу уже в этом году и продолжать ее до 2025 года, а первоначальные расходы на выполнение компенсировать из Фонда национального благосостояния. По словам сенатора, программа заработает после первого года реализации.

В конце июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение средств на выплату пособия по безработице.