Главное к утру: Бастрыкин проконтролирует расследование убийства Деданина, умер актер Борис Клюев
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 сентября:
- Глава СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование убийства бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Затем он поручил передать дело в главное следственное управление СК РФ.
- Задержанный предполагаемый убийца бизнесмена Евгения Деданина объяснил мотив убийства «местью за друзей».
- Умер народный артист России Борис Клюев.
- В России разработали приложение для электронного паспорта.
- Жириновский сделал прививку от коронавируса
- Татарстанские врачи спасли жизнь женщине с опухолью почки.
- Светлана Тихановская высказала свою позицию о присоединении Крыма. Она убеждена, что полуостров вошел в состав России незаконно. При этом де-факто он уже часть РФ.
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