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Главное к утру: Бастрыкин проконтролирует расследование убийства Деданина, умер актер Борис Клюев

07:00, 02.09.2020
Главное к утру: Бастрыкин проконтролирует расследование убийства Деданина, умер актер Борис Клюев

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 2 сентября:

  • Глава СКР Александр Бастрыкин взял на особый контроль расследование убийства бугульминского бизнесмена Евгения Деданина. Затем он поручил передать дело в главное следственное управление СК РФ.
  • Задержанный предполагаемый убийца бизнесмена Евгения Деданина объяснил мотив убийства «местью за друзей».
  • Умер народный артист России Борис Клюев.
  • В России разработали приложение для электронного паспорта.
  • Жириновский сделал прививку от коронавируса
  • Татарстанские врачи спасли жизнь женщине с опухолью почки.
  • Светлана Тихановская высказала свою позицию о присоединении Крыма. Она убеждена, что полуостров вошел в состав России незаконно. При этом де-факто он уже часть РФ.
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