Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Деданина в Бугульме в главное управление СК РФ

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело об убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме передано в главное следственное управление СК РФ.

Это делается для наиболее оперативного, полного и объективного расследования. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Предпринимателя убили сегодня. СМИ опубликовали момент убийства Деданина, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанный предполагаемый убийца заявил, что таким образом «отомстил за друзей».

