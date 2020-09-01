Бастрыкин поручил передать дело об убийстве Деданина в Бугульме в главное управление СК РФ
По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело об убийстве бизнесмена Евгения Деданина в Бугульме передано в главное следственное управление СК РФ.
Это делается для наиболее оперативного, полного и объективного расследования. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
Предпринимателя убили сегодня. СМИ опубликовали момент убийства Деданина, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Задержанный предполагаемый убийца заявил, что таким образом «отомстил за друзей».
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