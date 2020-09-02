Жириновский сделал прививку от коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привился от коронавируса разработанной в России вакциной «Спутник V».

Он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследовании российской вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

Вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол делается через 3 недели после первого. Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после этого медики полгода будут наблюдать за состоянием его здоровья.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса.

