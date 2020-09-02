Новости общества

04:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Жириновский сделал прививку от коронавируса

04:28, 02.09.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Жириновский сделал прививку от коронавируса
Фото: kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский привился от коронавируса разработанной в России вакциной «Спутник V».

Он стал добровольным участником пострегистрационных клинических исследовании российской вакцины от COVID-19, передает ТАСС.

Вакцинация будет проходить в два этапа. Второй укол делается через 3 недели после первого. Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после этого медики полгода будут наблюдать за состоянием его здоровья.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что уже сделал прививку от коронавируса.

ОбществоВластьМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем