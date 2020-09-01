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Бастрыкин взял на особый контроль расследование убийства бугульминского бизнесмена

19:29, 01.09.2020 Сюжет:  Дело Деданина
Бастрыкин взял на особый контроль расследование убийства бугульминского бизнесмена
Фото: Лина Саримова

Расследование убийства бугульминского бизнесмена взял на особый контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава ведомства поручил сотрудникам центрального аппарата следственного комитета поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Татарстана. Бастрыкин намерен тщательно расследовать дело, провести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований.

Доклад о проведенных первоначальных следственных действиях глава СК Татарстана должен представить в ближайшее время.

Ранее расследование убийства предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина взяла на особый контроль прокуратура Татарстана.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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