Бастрыкин взял на особый контроль расследование убийства бугульминского бизнесмена
Расследование убийства бугульминского бизнесмена взял на особый контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Глава ведомства поручил сотрудникам центрального аппарата следственного комитета поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом Татарстана. Бастрыкин намерен тщательно расследовать дело, провести необходимые следственные действия и назначить комплекс требуемых экспертных исследований.
Доклад о проведенных первоначальных следственных действиях глава СК Татарстана должен представить в ближайшее время.
Ранее расследование убийства предпринимателя из Бугульмы Евгения Деданина взяла на особый контроль прокуратура Татарстана.
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