Задержанный подозреваемый назвал мотив убийства бизнесмена из Бугульмы

Фото: Лина Саримова

Задержанный предполагаемый убийца бизнесмена Евгения Деданина объяснил мотив убийства «местью за друзей». Об этом «Реальному времени» стало известно от источника в правоохранительных органах.

Мужчина назвал мотив убийства на допросе.

Напомним, что предпринимателя Евгения Деданина сегодня убили в Бугульме. Деданин стал известен всей стране два года назад, когда домой к нему нагрянули двое бандитов с оружием, связали его, жену и друга, требовали денег. Деданин смог вырваться и оказал незваным гостям активное сопротивление. В итоге, оба злоумышленника скончались от ножевых ранений.

