Татарстанские врачи спасли жизнь женщине с опухолью почки

В РКБ Татарстана врачи спасли жизнь пациентке с серьезным заболеванием.

В 2013 году у женщины обнаружили рак почек, ее прооперировали и вылечили. Однако спустя 7 лет болезнь вернулась, образовались метастазы и опухоль. В регионе, где проживает пациентка, помочь не смогли и посоветовали искать клиники в Москве.

Дочь женщины решила обратиться в РКБ Татарстана, поскольку в 2013 году операцию пациентке делали здесь. Республиканские медики обнаружили, что левая почка женщины уже не работает, а правую надо снова спасать от коварной болезни. У пациентки образовались четыре метастаза в печени, один метастаз в легком, появилась опухоль кишечника и почки.

Специалисты удалили сначала левую почку, потом — часть правой почки с опухолью, убрали метастазы из печени, удалили часть кишечника, а потом лапароскопически через три прокола убрали метастаз из легкого. Операция длилась 3 часа, пациентка пролежала в реанимации сутки. В скором времени ее выписали домой, теперь пациентке нужно пройти курс химиотерапии у себя на родине, передает пресс-служба Минздрава РТ.

В августе врачи детской республиканской больницы провели девять операций, чтобы спасти жизнь ребенка, который получил ожоги 85% тела.

