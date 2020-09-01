Тихановская высказала свою позицию по крымскому вопросу

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью заявила, что воссоединение Крыма с Россией произошло «в противоречии с международным законом».

«Когда я была претендентом в кандидаты или кандидатом в президенты, то я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым де-юре украинский, де-факто — российский», — рассказала она изданию LRT.

Но сейчас остро стоит другой вопрос — ситуация в республике. В настоящее время белорусский народ волнуют новые честные выборы, подчеркнула политик: «К сожалению, ситуация с Крымом... очень-очень сложная. И белорусы многие, у разных разные взгляды. Поэтому мы не хотели бы, чтобы именно этот вопрос сейчас как-то разъединял и белорусов».

Ранее Тихановская заявила, что оппозиция готова рассматривать Россию в качестве международного посредника в разрешении политического кризиса в Белоруссии.

