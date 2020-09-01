Умер народный артист России Борис Клюев

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Народный артист РФ Борис Клюев умер на 77-м году жизни, сообщает ТАСС.

Он был тяжело болен, уточнили в пресс-службе Малого театра. Время и место похорон пока не известны.

Сам Клюев сообщал, что 2 года назад врачи диагностировали у него рак легких.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году по окончании ВТУ им. М.С. Щепкина он был приглашен в Государственный академический Малый театр, где сыграл в следующих постановках: «Гроза», «Без вины виноватые», «Горе от ума», «Сирано де Бержерак», «Преступная мать, или Второй Тартюф», «Король Лир», «Горячее сердце», «Царь Иоанн Грозный», «Делец», «Корсиканка», «Волки и овцы», «Последняя жертва» и многих других.

Телезритель знает Бориса Клюева по ролям в кинофильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить». Самой известной ролью Клюева стал Николай Петрович Воронин в ситкоме «Воронины».