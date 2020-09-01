В России разработали приложение для электронного паспорта

В России разработали приложение для электронного паспорта. Оно называется «Мобильный идентификатор». Сейчас приложение проходит сертификацию.

«Там все уже создано, вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с ТАСС.

В мае в Москве запустили эксперимент с использованием мобильного приложения вместо паспорта. Опрос, проведенный ВЦИОМ в августе, показал, что 73% опрошенных россиян не хотели бы иметь электронный паспорт.