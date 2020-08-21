Главное о коронавирусе на 21 августа: первый международный авиарейс из Казани и побочные эффекты вакцины

Фото: Максим Платонов

Туристов будут проверять в аэропорту Казани

За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавируса. Пять человек госпитализированы, 24 лечатся дома.



Всего на 21 августа в Татарстане зарегистрировано 6 220 случаев COVID-19. Умерли 55 человек.

Медработники Татарстана с высшим немедицинским образованием получат за работу с «ковидными» пациентами такие же выплаты, как и врачи.

В Набережных Челнах из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации торжественные линейки в школах пройдут только для первых и одиннадцатых классов.

Фото litemove.ru

Из аэропорта Казани возобновились международные авиарейсы. Первый самолет отправился сегодня утром в Турцию.

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн приостановил прием пациентов с COVID-19 и готовится возобновить многопрофильное лечение больных.

Пенсионерка из Нижнекамска лишилась 135 тыс. рублей, желая получить компенсацию за самоизоляцию.

В Татарстане за время пандемии не пострадали всего 5% крупных инвестиционных проектов.

Более 30% татарстанских субъектов малого бизнеса получили отсрочки по налогам и сборам в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса.

Фото Рината Назметдинова

Роспотребнадзор Татарстана планирует тестировать на COVID-19 прибывших туристов в аэропорту Казани. Также в ведомстве сообщили, что иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны при посадке на самолет предоставить результаты теста на коронавирус.



Коронавирус помогает в борьбе с протестами

За последние сутки в России выявлено 4 870 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 817 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 946 976 человек, а выздоровевших — до 761 330 человек.

Зафиксировано 90 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 16 189 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 33,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 304 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 222,3 тыс. человек.



Согласно данным Центра экономических исследований, 12 регионов России остаются в «красной зоне» по коронавирусной ситуации.

Фото Ильи Репина

Среди побочных эффектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак» могут быть озноб, повышение температуры, головная боль, тошнота, снижение аппетита и аллергические реакции. Также вакцина не рекомендована беременным и кормящим женщинам.

В связи с пандемией коронавируса российские туристы стали чаще покупать дополнительную медицинскую страховку.

После регистрации российской антиковидной вакцины «Спутник-V» ее испытают более чем на 40 тыс. человек.

В юридической службе «Апология протеста» заявили, что российские власти используют «карантинные» статьи КоАП РФ для подавления протестов: активистов штрафуют на более существенные суммы, чем иных граждан.

В сентябре Россия планирует отправить в Мексику 2 тысячи доз антиковидной вакцины «Спутник V» для проведения клинических испытаний.

Фото kubnews.ru

В интернете появились фейковые сайты, предлагающие оформить предзаказ российской вакцины от коронавируса и оплатить часть стоимости.



Слабости Всемирной организации здравоохранения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 22 683 235 человек, 793 763 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 575 323). На второй строчке — Бразилия (3 501 975), на третьей — Индия (2 905 825). Россия на четвертом месте (939 833), на пятом — ЮАР (599 940).

Больше всего смертей зафиксировано в США (174 283). За ними следуют Бразилия (112 304), Мексика (59 106), Индия (54 849) и Великобритания (41 489).



Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что из-за нагрузки на систему здравоохранения в связи с ситуацией с COVID-19 людям стало сложнее бороться с малярией.

Сингапурские ученые пришли к выводу, что COVID-19 может сохраняться в замороженных продуктах на протяжении как минимум трех недель.

Фото sm-news.ru

Германия и Франция намерены реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), так как пандемия коронавируса выявила «слабости агентства ООН».

Финляндия вновь вводит ограничения на въезд граждан из десяти стран в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в них. В список попали Норвегия, Дания, Исландия, Германия, Греция, Мальта, Ирландия, Сан-Марино, Япония и Кипр.

Индия запросила у России данные об эффективности и безопасности антиковидной вакцины «Спутник V», чтобы оценить возможности партнерства.

Американские ученые выяснили, что риск повторного заражения коронавирусной инфекцией увеличивает отсутствие герминативных центров в организме.

Татьяна Демина