В Челнах госпиталь для ветеранов войн возобновит плановый прием пациентов

В Набережных Челнах госпиталь для ветеранов войн планирует возобновить многопрофильный прием больных.

Сейчас там приостановлен прием пациентов с COVID-19 и идет выписка пациентов. После этого в госпитале проведут необходимые противоэпидемические мероприятия и стационар возобновит работу по своему основному профилю.

«Ковидные» госпитали останутся в горбольнице №2, Тукаевской ЦРБ, одном из корпусов Елабужской ЦРБ и инфекционной больнице, рассказал начальник Управления здравоохранения города Александр Николаев.

Всего на госпитализации с заболеваниями органов дыхательной системы во всех медицинских учреждениях Челнов находятся порядка 300 пациентов.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 816 случаев лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции. 618 человек выздоровели, 6 504 челнинца сняты с медицинского наблюдения.

