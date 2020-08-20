В России официально разрешили международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска

Российские и иностранные авиакомпании с сегодняшнего дня, 20 августа, смогут выполнять международные полеты из Казани, Калининграда и Новосибирска. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Росавиации.

Ранее СМИ, со ссылкой на источники, сообщили о возобновлении международных авиаперелетов из Казани, Новосибирска, Калининграда. В пресс-службе казанского аэропорта пока не прокомментировали данную информацию.

Россия с 1 августа начала возобновлять международные авиарейсы. Первыми странами, куда могут улететь россияне, стали Великобритания, Танзания, Турция, Швейцария. Рейсы выполняются из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

