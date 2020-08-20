В Татарстане треть субъектов малого бизнеса получила отсрочку по налогам

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал о мерах поддержки бизнеса в республике в период пандемии. По словам министра, более 30% субъектов малого бизнеса получили отсрочки по налогам и сборам.

В том числе более 20% получили продление сроков по уплате страховых взносов, рассказал на заседании Госсовета РТ Шагиахметов.

Более 40 тысяч предпринимателей получили субсидии на общую сумму более 2,6 млрд рублей.

Весь малый и средний бизнес получил возможность с 1 апреля платить по страховым взносам не 30%, а 15% в части, превышающей МРОТ.

Более 75 тысяч самозанятых в Татарстане воспользовались возвращением налогов за 2019 год. В общей сложности им вернули 140 млн рублей.

Реструктурировано более 2 тысяч кредитов на сумму более 16,7 млрд рублей. Выдано свыше 5 600 льготных кредитов на сумму более 15,2 млрд рублей. Выдано более 3,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на сумму более 8,2 млрд рублей.

Также правительство Татарстана ввело отсрочку по аренде госимущества для предпринимателей пострадавших отраслей. По имуществу, находящемуся в казне, предоставлена отсрочка за апрель — июнь всем субъектам МСП. Если бизнес попал в перечень пострадавших, предусмотрено освобождение от уплаты аренды госимущества за апрель — июнь. Заключено более 206 соглашений на сумму 62,5 млн рублей.