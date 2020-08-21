Аналитик отнес 12 российских регионов к «красной зоне» по коронавирусу

Аналитик рассказал о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в российских регионах. Он назвал те субъекты, которые по-прежнему находятся в «красной зоне».

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян пояснил, что в 12 регионах индекс заболеваемости остается слишком высоким.

Среди этих субъектов Удмуртия, Кировская область, Самарская область, Мурманская, Кемеровская, Сахалинская и Курганская области. Также в списке Крым, Еврейская автономная область, Алтайский край, Ненецкий автономный округ, передает «РИА Новости».

Тавадян отметил, что за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Оценка проводится по индексу заболеваемости, который показывает, сколько человек заражаются от одного больного.

В списке наиболее благополучных регионов оказались Татарстан, Москва, Мордовия, Пензенская область и другие регионы, включая Чечню, Дагестан и Ингушетию.