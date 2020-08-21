Билл Гейтс напомнил об опасной болезни, про которую забыли из-за пандемии коронавируса

Фото: wikimedia.org World Economic Forum

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что из-за огромной нагрузки на систему здравоохранения в связи с ситуацией с коронавирусом, человечеству стало сложнее бороться с малярией.

Он заметил, что малярийные комары не стали «делать передышку» в связи с пандемией коронавируса: «они не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски».

Гейтс считает, что во многих странах пик COVID-19 наступает в разгар заболеваемости малярией.

«Во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014 году эндемические заболевания, такие как малярия, туберкулез и ВИЧ/СПИД, привели к гораздо большему числу смертей, чем Эбола, поскольку эпидемия разрушила местные системы здравоохранения», — пишет предприниматель в своем блоге.

Из-за пандемии коронавируса во многих африканских регионах возникли проблемы с поставками противомалярийных сеток, необходимых лекарств и экспресс-тестов. Согласно прогнозу ВОЗ, если ситуацию не взять под контроль, то смертность от малярии в странах Африки южнее Сахары достигнет уровня 2000 года, в тот период погибли 764 тыс. человек.

Гейтс отметил, что мир должен позволить этим странам заниматься и лечением коронавируса, и малярии.

В начале августа Гейтс уже предупреждал людей о катастрофе страшнее, чем коронавирус.