Жительница Татарстана, желая получить компенсацию за самоизоляцию, лишилась денег

В Нижнекамске 65-летняя местная жительница лишилась 135 тыс. рублей, желая получить компенсацию за самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Как сообщила сотрудникам полиции пострадавшая, ей в одной из соцсетей написала неизвестная, представившись социальным работником. Она заявила, что женщине положена компенсация за ущерб от коронавируса, и предложила помочь получить ее.

Пенсионерка передала «социальной работнице» реквизиты своих банковских карт. В результате жительница Нижнекамска лишилась 135 тыс. рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее сообщалось, что жительница Казани лишилась 300 тыс. рублей, поверив обещаниям перевести ей компенсацию в связи с пандемией COVID-19.

