Торжественные линейки в школах Челнов пройдут только для 1-х и 11-х классов
В Набережных Челнах торжественные линейки в школах пройдут только для первых и одиннадцатых классов.
Мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора: учителя и родители должны быть в масках, между учащимися должна соблюдаться социальная дистанция, рассказал начальник управления образования Рустем Хузин.
Ожидается, что за парты в новом учебном году сядут более 65 тыс. человек. Это на 2 тыс. учащихся больше, чем в прошлом году, передает мэрия Челнов.
У всех входящих в здания школы будут проверять температуру, а во всех классах будут антисептики. Занятия будут проходить в одном помещении, если нет необходимости в специализированном оборудовании (например, во время уроков химии и физики). По возможности уроки будут проводиться на свежем воздухе.
Вчера в Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х.
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