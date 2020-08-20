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Торжественные линейки в школах Челнов пройдут только для 1-х и 11-х классов

17:15, 20.08.2020
Торжественные линейки в школах Челнов пройдут только для 1-х и 11-х классов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Набережных Челнах торжественные линейки в школах пройдут только для первых и одиннадцатых классов.

Мероприятия будут проводиться с соблюдением требований Роспотребнадзора: учителя и родители должны быть в масках, между учащимися должна соблюдаться социальная дистанция, рассказал начальник управления образования Рустем Хузин.

Ожидается, что за парты в новом учебном году сядут более 65 тыс. человек. Это на 2 тыс. учащихся больше, чем в прошлом году, передает мэрия Челнов.

У всех входящих в здания школы будут проверять температуру, а во всех классах будут антисептики. Занятия будут проходить в одном помещении, если нет необходимости в специализированном оборудовании (например, во время уроков химии и физики). По возможности уроки будут проводиться на свежем воздухе.

Вчера в Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить линейку 1 сентября только для «значимых» классов — 1, 9 и 11-х.

ОбществоОбразование Татарстан
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