Роспотребнадзор Татарстана: прибывающие иностранцы должны иметь справку о коронавирусе
Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны при посадке на самолет предоставить результаты теста на коронавирус. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
Иностранцы, как и российские граждане, по приезду заполняют анкету. При этом анкета должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее даты регистрации на рейс. В Роспотребнадзоре по РТ все данные будут получать и обрабатывать.
Ранее возобновилось международное сообщение из Казани. Первый рейс улетел в Турцию.
Роспотребнадзор планирует проводить тестирование на COVID в аэропорту Казани.
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