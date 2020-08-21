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Роспотребнадзор Татарстана: прибывающие иностранцы должны иметь справку о коронавирусе

09:52, 21.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор Татарстана: прибывающие иностранцы должны иметь справку о коронавирусе
Фото: realnoevremya.ru

Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны при посадке на самолет предоставить результаты теста на коронавирус. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Иностранцы, как и российские граждане, по приезду заполняют анкету. При этом анкета должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее даты регистрации на рейс. В Роспотребнадзоре по РТ все данные будут получать и обрабатывать.

Ранее возобновилось международное сообщение из Казани. Первый рейс улетел в Турцию.

Роспотребнадзор планирует проводить тестирование на COVID в аэропорту Казани.

Общество Татарстан
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