Роспотребнадзор Татарстана: прибывающие иностранцы должны иметь справку о коронавирусе

Иностранные граждане, прибывающие в Россию, должны при посадке на самолет предоставить результаты теста на коронавирус. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



Иностранцы, как и российские граждане, по приезду заполняют анкету. При этом анкета должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее даты регистрации на рейс. В Роспотребнадзоре по РТ все данные будут получать и обрабатывать.



Ранее возобновилось международное сообщение из Казани. Первый рейс улетел в Турцию.

Роспотребнадзор планирует проводить тестирование на COVID в аэропорту Казани.

