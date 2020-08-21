Роспотребнадзор планирует тестировать на COVID в аэропорту Казани

Получено согласование на прилет международных рейсов в аэропорт Казани. Сейчас формируется расписание, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина:



«Нагрузка на Роспотребнадзор, конечно, увеличится — его сотрудники будут в гораздо большем объеме проводить санитарно-карантинный контроль, анкетирование прибывших пассажиров (сейчас им выдается уведомление о том, что они должны в течение трех дней пройти тест на коронавирус и подгрузить результаты на портал Госуслуг). Поэтому задачей Роспотребнадзора будет в том числе и отследить эти данные».

Сейчас на портале уже порядка 900 записей — это жители республики, вернувшиеся в разное время, начиная с 1 августа, в Россию через другие аэропорты. Следующая задача Роспотребнадзора — сделать более доступным тестирование для таких приезжающих.

«Рассматривается вопрос о возможности забора биологического материала прямо в месте прилета (в аэропорту), эти вопросы сейчас прорабатываются. К тому время, когда рейсы и расписание полетов будут уже сформированы, станет понятно, в каких объемах возрастет нагрузка», — добавила Авдонина.

Ранее из Казани вылетел первый рейс в Турцию.

