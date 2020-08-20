Туристы чаще страхуются от «ковида» даже в поездках по России

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Страховые компании говорят о повышенном интересе к дополнительному медицинскому страхованию внутренних туристов, росте продаж страховок от невыезда и вале запросов по «ковиду» в полисах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). Тенденция набирает обороты для отдыхающих как на иностранных, так и на российских курортах.

По словам страховщиков, российские туристы все чаще приобретают полис ДМС, несмотря на то, что у них уже есть ОМС, действующий по всей России. Дополнительная страховка может покрыть медико-транспортные расходы, компенсацию стоимости лекарств, расходы по посмертной репатриации, возвращение несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра взрослого, транспортные расходы по возвращению к месту проживания и так далее.

За весну-лето текущего года туристы постоянно спрашивают о том, покрывает ли полис риски, связанные с заболеванием COVID-19. Сейчас такой риск включается в пакет всеми опрошенными страховыми компаниями.

По словам управляющей продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж «РЕСО-Гарантия» Марии Простовой, сумма покрытия по полисам зависит от места отдыха: при поездке за рубеж в среднем она составляет 30 тыс. евро, по России — 500 тыс. рублей.

Участники страхового рынка считают, что повышенный спрос на страховые полисы будет сохраняться и усилится с открытием для путешествий других стран, но ситуация может измениться со снижением актуальности самой пандемии.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что не устраивает туристов на российских курортах.

