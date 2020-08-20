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Беременным и кормящим женщинам не рекомендовано делать вакцину от коронавируса

16:38, 20.08.2020
Беременным и кормящим женщинам не рекомендовано делать вакцину от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Стало известно, что вакцина от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» противопоказана беременным и кормящим женщинам. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины.

Как заявили в центре Гамалеи, который разрабатывал эту вакцину, ее защитные свойства будут действовать в течение как минимум двух лет.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, предусматривающее распределение российской вакцины от COVID-19. Позже в Минздраве показали кадры с производства вакцины.

ОбществоМедицина
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