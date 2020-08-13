Главное о коронавирусе на 13 августа: Татарстан готов к международным рейсам, вакцина — к выпуску

Уроки пандемии

За последние сутки в Татарстане выявлено 29 новых случаев коронавирусной инфекции.

Всего на 13 августа в Татарстане зарегистрировано 5 988 случаев коронавируса. В стационарах 33 человека подключены к ИВЛ.

За весь период выздоровели 4 797 человек, в том числе 19 за минувшие сутки. От инфекции умер 51 человек.



Вчера в Татарстане подтвердились еще два случая смерти в результате заболевания COVID-19. Скончались жительницы Казани и Нижнекамска.

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что во время пандемии коронавируса не все предпринятые шаги были верными.

В детских оздоровительных лагерях Татарстана в летний период отдохнут более 55 тысяч детей, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения.

Фото Максима Платонова

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что из-за коронавируса в республике в шесть раз увеличилась безработица.

Врач-педиатр из Казани Ильдус Лутфуллин заявил, что однажды мы привыкнем к COVID-19 так же, как привыкли к энтеровирусам.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова рассказала, что аэропорты в Бегишево и Казани готовы к возобновлению международных рейсов.

В Татарстане не планируется проводить массовое тестирование жителей региона на антитела к коронавирусу, сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.



В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что республика близится к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Соответствующее ходатайство уже подано на федеральный уровень ведомства.



Медцентр Иннополиса при городской клинической больнице №7 Казани проводит реабилитацию пациентов, переболевших COVID-19.

Фото Олега Тихонова

Цена спасения от коронавируса

За последние сутки в России выявлено 5 507 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 098 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 907 758 человек, а выздоровевших — до 716 936 человек. Отметим, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 в России превышает количество заболевших за сутки.

Зафиксировано 124 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 15 384 человека.

В России на сегодняшний день проведено более 31,5 млн тестов на коронавирус, в том числе 290 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 233,8 тыс. человек.



Изучив отчет Центра Гамалеи о российской вакцине от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», СМИ выяснили: у добровольцев, испытавших на себе эту вакцину, было зафиксировано 144 побочных эффекта.



Российский врач заявил о недопустимости употребления алкогольных напитков в день вакцинации от COVID-19.

Участники третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса могут рассчитывать на страхование и компенсацию.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Россияне, прошедшие антиковидную вакцинацию, смогут самостоятельно сообщать о реакциях на прививку в мобильном приложении.

В Минздраве России сообщили, что первые партии российской вакцины от СOVID-19 выпустят в течение двух недель. Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок.

На фоне пандемии госдолг России превысил 1,55 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2020 года.

Российская компания «Р-Фарм» сообщила, что стоимость российской вакцины против коронавируса за рубежом составит не менее 10 долларов за две дозы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что запуск производства «антиковидной» вакцины поможет уменьшить риски заболевания коронавирусом среди медицинских работников.

По данным российских исследований, переливание донорской плазмы на 63% снижает шансы среднетяжелых пациентов попасть в реанимацию.

Роспотребнадзор проверил питьевую воду в Москве на коронавирус. Следов вируса обнаружено не было.



Фото mos.ru

Признание российской вакцины

В мире коронавирусом на 10.20 (мск) заразились 20 624 316 человек, 749 421 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (5 197 147). На второй строчке — Бразилия (3 164 785), на третьей — Индия (2 396 637). Россия на четвертом месте (900 745), на пятом — ЮАР (568 919).

Больше всего смертей зафиксировано в США (166 027). За ними следуют Бразилия (104 201), Мексика (54 666), Индия (47 033) и Великобритания (46 791).



Во Всемирной организации здравоохранения поприветствовали все достижения в области исследований и разработок российской вакцины против COVID-19.

После новостей о регистрации вакцины от коронавируса цена золота на бирже за два дня снизилась на 2,1%.

С 17 августа власти Казахстана намерены поэтапно возобновить авиарейсы с Россией, ОАЭ, Белоруссией, Германией, Нидерландами, Египтом и Украиной.



Фото Максима Платонова

Испанские и бразильские ученые пришли к выводу, что высокая заболеваемость COVID-19 характерна для стран, в которых большое число жителей с отрицательным резус-фактором.

В Бразилии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет возможным не ранее второй половины 2021 года.

Филиппины и Венесуэла планируют испытать и использовать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса-младший сдал положительный тест на коронавирус.

Татьяна Демина