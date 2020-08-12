После регистрации вакцины от коронавируса на бирже подешевело золото

После новостей о регистрации российской вакцины от коронавируса на бирже началось снижение цен на золото. За два дня цена снизилась на 2,1%, и сейчас золото стоит меньше $1900 за унцию.

В условиях пандемии вырос спрос на драгоценные металлы: с начала года золото подорожало на 35%. На прошлой неделе цены на золото побили исторический рекорд и остановились на уровне выше $2000 за унцию. Однако после новостей о регистрации первой в пире вакцины от коронавируса поползли вниз, передает издание The Bell.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитика MineLife Гэвина Вендта, инвесторы захотели зафиксировать прибыль, а новости о вакцине лишь подстегнули их «переложиться» из золота в акции.

Ранее «Реальное время» сообщало, что цена золота пробила исторический рекорд.

