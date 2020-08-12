В Татарстане от коронавируса скончался 51 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти в результате COVID-19. Скончались жительницы Казани и Нижнекамска.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, жительница Казани 1969 года рождения попала в «ковидный» госпиталь на базе горбольницы №7 с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени.

«Смерть наступила в результате острой респираторной недостаточности», — говорится в заключении. Пациентка скончалась 15 июня, сегодня были опубликованы результаты экспертизы.

С признаками двухсторонней полисегментарной очаговой вирусной пневмонии была госпитализирована и жительница Нижнекамска 1945 года рождения. Хронические заболевания осложняли течение болезни. Причина смерти установлена в результате аутопсии. Она умерла 31 июля.

Таким образом, в Татарстане на сегодня зарегистрирован 51 смертельный случай от COVID-19.