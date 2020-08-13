В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что республика может перейти на третий этап снятия ограничений

Татарстан близится к третьему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, региональное ведомство направило ходатайство о согласовании перехода на третий этап. На сегодняшний день ситуация в республике с коронавирусом стабильная, ежедневный прирост заболевших составляет 0,5%.

«Мы на днях надеемся перейти на третий этап и получить разрешение на снятие части мер», — заявила Авдонина, добавив, что часть ограничений все же сохранится.

Так, даже на третьем этапе сохранится запрет на массовые мероприятия, режим самоизоляции для пожилых граждан. Также останется масочный режим, усиленный сандезрежим и дистанцирование. В ведомстве смотрят, в какой степени можно снять некоторые ограничения и предложить правительству.

Авдонина допустила, что на третьем этапе снятия ограничений в республике смогут открыться кинотеатры.

15 июля власти Татарстана разрешили открыть торговые центры, помещения заведений общепита, аттракционы на открытом воздухе.

