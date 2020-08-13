Лилия Галимова прокомментировала информацию о возможном запуске международных рейсов из Казани

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала информацию о возможном запуске международных рейсов из аэропортов Екатеринбурга и Казани. По данным некоторых СМИ, с 1 сентября российские власти могут одобрить возобновление международных регулярных полетов, в том числе и из нашей республики.

Однако Галимова сказала, что эту информацию впервые увидела в этом источнике. Возобновление регулярных международных рейсов из «Бегишево» и Казани находится в ведении федеральных органов. Глава пресс-службы президента Татарстана заявила, что оба международных аэропорта Татарстана технически и организационно готовы к этому, и как только поступит разрешение РПН и будет принято решение федеральных органов власти, они готовы в тот же день отправлять и принимать международные борты.

Особенно, по словам Галимовой, республика ждет возобновления авиасообщения с Казахстаном, поскольку с этой страной нас связывает дружба, культурные связи и бизнес-партнерство. Глава пресс-службы президента упомянула об этом в связи с информацией о том, что власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию.



Ранее Россия возобновила перелеты в Великобританию, Танзанию, Турцию.

