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Лилия Галимова прокомментировала информацию о возможном запуске международных рейсов из Казани

09:57, 13.08.2020 1
Лилия Галимова прокомментировала информацию о возможном запуске международных рейсов из Казани
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала информацию о возможном запуске международных рейсов из аэропортов Екатеринбурга и Казани. По данным некоторых СМИ, с 1 сентября российские власти могут одобрить возобновление международных регулярных полетов, в том числе и из нашей республики.

Однако Галимова сказала, что эту информацию впервые увидела в этом источнике. Возобновление регулярных международных рейсов из «Бегишево» и Казани находится в ведении федеральных органов. Глава пресс-службы президента Татарстана заявила, что оба международных аэропорта Татарстана технически и организационно готовы к этому, и как только поступит разрешение РПН и будет принято решение федеральных органов власти, они готовы в тот же день отправлять и принимать международные борты.

Особенно, по словам Галимовой, республика ждет возобновления авиасообщения с Казахстаном, поскольку с этой страной нас связывает дружба, культурные связи и бизнес-партнерство. Глава пресс-службы президента упомянула об этом в связи с информацией о том, что власти Казахстана приняли решение с 17 августа начать поэтапное возобновление международных полетов в семь стран, включая Россию.

Ранее Россия возобновила перелеты в Великобританию, Танзанию, Турцию.

Общество Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:06
    зачем ждать 1 сентября, что магия цифр?! дайте людям нормально отдохнуть за год нормальной работы и выехать в турцию с детьми в семейный отель без переплат за трансфер в мск. что за тупые правила: из мск можно, а из КЗН - нет!? откройте Казань уже сегодня!
    "ну, тупые!" - М.Задорнов
    Дамир.
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