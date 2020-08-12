Для привившихся от коронавируса россиян появится мобильное приложение

Россияне, прошедшие антиковидную вакцинацию, смогут самостоятельно сообщать о реакциях на прививку в мобильном приложении. В настоящее время ведется его разработка, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу Минздрава РФ Михаила Мурашко.



По его словам, мобильное приложение разрабатывается для того, чтобы привившимся гражданам было легче сообщать о своем состоянии. Также министр напомнил, что в России формируется информационный ресурс в рамках борьбы с COVID-19, который функционирует на территории всей России. «Там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то — все будет подгружаться в единую базу», — сказал Мурашко.

Напомним, Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины против COVID-19 будут выпущены в течение двух недель, в первую очередь производство будет ориентировано на внутренний рынок.

