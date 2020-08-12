Минниханов признал, что не все решения во время пандемии в Татарстане были верными

Рустам Минниханов сегодня на встрече с доверенными лицами сообщил, что новый общий вызов пандемии коронавируса показал недоработки.

По словам президента республики, в таких условиях не все предпринятые шаги были верными. Люди ждали плановой медицинской помощи, когда она была нужна.

Напомним, что аврал в «ковидных» лабораториях создал новые проблемы тяжелобольным татарстанцам. Онкобольные, диабетики и другие тяжелые пациенты испытывали трудности со своевременным получением заключения лабораторий, без которых не попасть на больничную койку. Постепенно больницы возвращаются к плановому режиму работы.