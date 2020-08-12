Казахстан возобновит авиасообщение с Россией с 17 августа

С 17 августа власти Казахстана намерены поэтапно возобновить авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Помимо России, Казахстан планирует возобновить полеты в Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды, Египет и ОАЭ.



«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан... с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Напомним, с 5 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом Казахстан вводил карантин.