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Казахстан возобновит авиасообщение с Россией с 17 августа

14:50, 12.08.2020
Казахстан возобновит авиасообщение с Россией с 17 августа
Фото: mil.ru

С 17 августа власти Казахстана намерены поэтапно возобновить авиасообщение с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики. Помимо России, Казахстан планирует возобновить полеты в Белоруссию, Украину, Германию, Нидерланды, Египет и ОАЭ.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан... с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Напомним, с 5 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом Казахстан вводил карантин.

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